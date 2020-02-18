Ученые выяснили, что спирогира в Байкале растет со времен возникновения озера

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Проведенное учеными Лимнологического института СО РАН (Иркутск) исследование отвергло гипотезу о чужеродности Байкалу водоросли спирогира, активное разрастание которой в озере вызвало серьезную озабоченность у ученых.

Изучение эволюционной истории этих организмов показало, что общий предок всех байкальских спирогир датируется как минимум 20 млн лет назад, что примерно совпадает с возрастом самого озера. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" во вторник заведующий лабораторией геносистематики Лимнологического института профессор Дмитрий Щербаков.

"Удалось приблизительно оценить изобилие спирогир в Байкале на разных этапах его истории. Оказывается, в далеком прошлом водорослей этой группы в Байкале было много, то есть она исконно байкальская", - отметил Щербаков.

Ученые исследовали образцы нитчатых водорослей, собранные в 18 населенных пунктах по периметру Байкала во время трех экспедиций с 2016 по 2019 год. Они вручную с помощью игл разделяли нити и исследовали их по отдельности. При этом использовался подход, подобный тому, что применяется в генетической экспертизе, например, при определении родства.

"Но использовали признаки, которые изменяются гораздо медленнее, поэтому могут донести до нас информацию из глубин веков. Обычно мы используем молекулярные признаки, последовательность нуклеотидов в генах. Это довольно надежный метод, но здесь мы на него наложили то, где живут эти водоросли - либо в Байкале, либо на Гавайях, либо в Калифорнии", - пояснил профессор.

Щербаков предполагает, что массовое развитие спирогиры в Байкале является естественным ответом экосистемы озера на его возросшее загрязнение.

"Если бы спирогира была экзотическим видом, то есть была занесена извне, то это сразу походило бы нэкологические катастрофы, например, как в американских Великих озерах, в Причерноморском бассейне. Здесь нет. Это естественное - похоже, просто защита экосистемы Байкала от загрязнения", - считает ученый.

Он добавил, что в Китае и Западной Европе, например, высаживают спирогиру в водоемах для их очистки.

Как сообщалось, с середины 2000-х годов в мелководной зоне Байкала наблюдается массовое развитие нитчатых водорослей, в основном спирогиры. Ученые предполагают, что причина - негативное антропогенное воздействие, из-за которого вода озера стала обогащаться биогенными элементами - фосфатами и нитратами. Они поступают в Байкал с плохо очищенными бытовыми стоками поселков и турбаз на берегах.

Вода Байкала содержит малое количество солей (низкая минерализация) и высокое количество растворенного кислорода. Если в эту воду добавить соли фосфора и азота, произойдет ее "удобрение", что даст обильный рост водорослей.

Первые массовые выбросы спирогиры на берег Байкала были зафиксированы в 2011-2013 годах в Северобайкальске и в Баргузинском заливе.