В Симферополе введут графики подачи воды на фоне засухи

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Поэтапные ограничения подачи воды вводятся для жителей Симферополя и ближайших 39 населенных пунктов из-за обмеления водохранилищ, сообщил гендиректор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"В 00:00 по Москве с воскресенья на понедельник - с 23 на 24 августа - мы снижаем подъем воды с водохранилищ на небольшую величину... Прекращается горячее водоснабжение по всему городу", - сказал Баженов в эфире гостелеканала "Крым 24" в четверг.

По его словам, это позволит снизить ежесуточное потребление воды городом со 160 тыс. кубометров до 140. На втором этапе - 31 августа - этот показатель будет снижен еще на 20 тыс. кубометров за счет прекращения подачи воды ночью.

С 7 сентября жители Симферополя смогут пользоваться центральным водоснабжением только по часам: 2-3 часа утром и 3-4 вечером. Таким образом, город будет потреблять 100 тыс. кубометров в сутки.

Баженов уточнил, что, помимо Симферополя, речь идет о 39 населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Он призвал крымчан не делать "сверхмерные запасы" воды и предупредил о возможном увеличении количества аварий на сетях после введения графиков.

Для устранения проблем администрация Симферополя сформировали бригады сантехников, сообщила сити-менеджер Елена Проценко. Кроме того, на 27,5 млн рублей закупают специальные накопительные емкости, из которых все смогут набирать воду.

"104 бака мы купили для школ и детских садов, они уже развезены, их монтируют. По многоквартирным домам и частному сектору - 131 бак, емкости разного объема будут стоять по участкам", - сказала она.

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохранилища. Глава республики Сергей Аксенов называл текущий год одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе.

В Симферополе проживают около 350 тысяч человек, в сутки город потребляет до 160 тыс. кубометров воды. Основными источниками воды для крымской столицы являются три водохранилища, которые наполняются за счет дождя и снега: Симферопольское емкостью 36 млн куб., Партизанское на 34 млн куб. и Аянское на 3,9 млн куб. По информации Баженова, два первых сейчас заполнены примерно на 20%, третье - наполовину.

В начале лета из-за дефицита в Симферополь впервые начали подавать артезианскую воду из скважин после реконструкции двух водозаборов, в целом примерно 55 тыс. кубометров в сутки. В августе военные по просьбе властей связали трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища, чтобы перебрасывать еще до 50 тыс. кубометров в сутки для крымской столицы.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.