В Симферополе в связи с дефицитом воды фонтаны отключать не будут

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Симферополе, несмотря на ограничения с подачей воды, фонтаны отключать не будут, сообщили в городской администрации. Там объяснили, что в фонтанах вода перемещается по замкнутому циклу, и их отключение не позволит сэкономить много воды.

В городе с 24 августа вода в городе и 39 ближайших населенных пунктах подается по графику. Сначала потребление воды там снизят со 160 тыс. кубометров до 140, через неделю еще на 20 тыс. кубометров, а с 7 сентября до 100 тыс. кубометров в сутки. Для всех районов разработаны графики водоснабжения, в основном воду будут давать по несколько часов утром и вечером.

Введение ограничений связано с засухой. Основными источниками воды для крымской столицы являются три водохранилища, которые наполняются за счет дождя и снега: Симферопольское емкостью 36 млн куб., Партизанское на 34 млн куб. и Аянское на 3,9 млн куб. Два первых сейчас заполнены примерно на 20%.

В 2020 году для Симферополя нашли дополнительные источники воды. В начале лета в город впервые начали подавать артезианскую воду из скважин после реконструкции двух водозаборов, в целом примерно 55 тыс. куб. в сутки. В августе военные по просьбе властей связали трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища, чтобы перебрасывать еще до 50 тыс. куб. в сутки для крымской столицы.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в начале августа, что в случае гуманитарной катастрофы Украина может возобновить поставки воды в Крым, но не будет снабжать крымскую промышленность.