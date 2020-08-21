Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:00Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 678 483+267 183

Самолет для перевозки Навального сел в Омске

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Самолет из Нюрнберга, вылетевший для перевозки Алексея Навального в берлинскую больницу "Шарите", сел в Омске. Об этом сообщил сотрудник справочной службы аэропорта.

Навальный попал в больницу

Это медицинский самолет, оборудованный для транспортировки коматозных больных. Агентство dpa сообщило, что перелет оплатили частные лица. Помощь в лечении Навального днем ранее предложили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Жена политика Юлия Навальная сказала утром в пятницу, что она уже готовила документы для перевозки мужа в Германию, но внезапно врачи сказали, что он нетранспортабелен и запретили перелет. Она сказала, что не может им доверять и что транспортировку откладывают, чтобы из организма пациента исчезли следы токсина, которым его отравили.

Состояние Навального к утру улучшилось, но четкой стабильности врачи не видят и не решаются разрешить транспортировку, сказал журналистам главврач омской Больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский.

В пятницу врачи провели большой консилиум с участием московских специалистов. По словам Мураховского,было решено, что транспортировка Навального пока остается под вопросом из-за нестабильности его состояния.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли омские врачи консультироваться с коллегами из немецкой клиники Шарите, куда родственники хотят перевезти Навального, Мураховский сказал, что не считает врачей из клиник им.Бурденко и им.Пирогова менее квалифицированными, чем немецкие коллеги.

"Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то мои специалисты и консилиум, который мы сегодня проводили, не возражали бы (против транспортировки. - ИФ.). (...) Какая речь о препятствиях может быть?" - подчеркнул главврач.

По словам главврача, Навальный продолжает оставаться без сознания, и какой-либо прогноз сейчас дать нельзя.

Хроника 20 – 21 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Юлия Наваальная Омск Александр Мураховский Германия Шарите

Новости
Навальный попал в больницу

В ФБК сообщили об обнаружении опасного вещества в организме Навального

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией
Навальный попал в больницу

Омские врачи заявили о нетранспортабельности Навального

Омские врачи заявили о нетранспортабельности Навального

Что случилось этой ночью: пятница, 21 августа

Омские и московские врачи начали консилиум по состоянию Навального

Омские врачи сообщили об отсутствии изменений в состоянии Навального

Навальный попал в больницу

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Навальный попал в больницу

Семья и врачи Навального решили перевезти его в другую клинику

Семья и врачи Навального решили перевезти его в другую клинику
Навальный попал в больницу

Эксперт призвал не транспортировать находящегося в коме Навального

Что произошло за день: четверг, 20 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');