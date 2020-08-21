Самолет для перевозки Навального сел в Омске

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Самолет из Нюрнберга, вылетевший для перевозки Алексея Навального в берлинскую больницу "Шарите", сел в Омске. Об этом сообщил сотрудник справочной службы аэропорта.

Это медицинский самолет, оборудованный для транспортировки коматозных больных. Агентство dpa сообщило, что перелет оплатили частные лица. Помощь в лечении Навального днем ранее предложили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Жена политика Юлия Навальная сказала утром в пятницу, что она уже готовила документы для перевозки мужа в Германию, но внезапно врачи сказали, что он нетранспортабелен и запретили перелет. Она сказала, что не может им доверять и что транспортировку откладывают, чтобы из организма пациента исчезли следы токсина, которым его отравили.

Состояние Навального к утру улучшилось, но четкой стабильности врачи не видят и не решаются разрешить транспортировку, сказал журналистам главврач омской Больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский.

В пятницу врачи провели большой консилиум с участием московских специалистов. По словам Мураховского,было решено, что транспортировка Навального пока остается под вопросом из-за нестабильности его состояния.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли омские врачи консультироваться с коллегами из немецкой клиники Шарите, куда родственники хотят перевезти Навального, Мураховский сказал, что не считает врачей из клиник им.Бурденко и им.Пирогова менее квалифицированными, чем немецкие коллеги.

"Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то мои специалисты и консилиум, который мы сегодня проводили, не возражали бы (против транспортировки. - ИФ.). (...) Какая речь о препятствиях может быть?" - подчеркнул главврач.

По словам главврача, Навальный продолжает оставаться без сознания, и какой-либо прогноз сейчас дать нельзя.