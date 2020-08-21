Немецкие медики покинули омскую больницу, где лежит Навальный

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Медики, прибывшие из Германии в Омск для транспортировки Алексея Навального, покинули городскую больницу скорой медицинской помощи без оппозиционера, передает корреспондент "Интерфакса".

Иностранные медики вышли из здания больницы, сели в микроавтобус и уехали, Навального с ними не было. Вышедшая к журналистам супруга оппозиционера Юлия сообщила, что полиция и персонал омской больницы не позволили ей и юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову пообщаться с иностранными врачами.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Самолет из Нюрнберга для транспортировки оппозиционера приземлился в аэропорту Омска, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе аэропорта.

Навальному стало плохо накануне, 20 августа, в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.