Российские биржевые индексы выросли на открытии торгов в пределах 1,3%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне отскока вверх внешних площадок на надеждах проведения переговоров между США и Китаем, лидерами роста остались раллирующие бумаги "Яндекса".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,9%, до 3020,1 пункта, индекс РТС вырос на 1,3%, до 1289,9 пункта (+1,3%). Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар подешевел на четыре копейки до 73,76 рубля, золото подорожало на 0,4%, до$1954,2 за унцию.

Подросли котировки "Яндекса" (+1,8%, спрос подогревается вхождением бумаг в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%), "РусАла" (+1,8%), "Татнефти" (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), Сбербанка (+1% и +1% "префы"), "Норникеля" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Мечела" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%).

"Московская биржа" по итогам второго квартала 2020 года получила 6,82 млрд рублей чистой прибыли, что на 15,5% больше, чем в апреле-июне 2019 года, говорится в сообщении биржи. Это выше консенсус-прогноза аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали чистую прибыль биржи во втором квартале в размере 6,5 млрд рублей (рост ко второму квартале 2019 года на 10%). Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 8,6%, до 6,34 млрд рублей.

Подешевели бумаги АФК "Система" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Башнефти" (-0,3%), "Мобильных телесистем" (-0,2%).

В США в четверг индексы завершили торги ростом на 0,2-1,1% после изначального снижения, при этом индикатор Nasdaq (+1,1%) закрылся на рекордном максимуме на фоне спроса инвесторов на акции крупных технологических компаний.

Давление на рынок в начале торгов оказали опасения по поводу перспектив восстановления экономики после публикации протокола июльского заседания Федрезерва и слабые статданные.

Руководители Федрезерва отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн при прогнозах снижения до 920-925 тыс.

Кроме того, индекс деловой активности Филадельфии в августе упал до 17,2 пункта при прогнозах снижения до 20,8 пункта.

Поддержку рынку оказали сообщения о планах проведения переговоров между США и Китаем. Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что Вашингтон и Пекин вернутся за стол переговоров в ближайшие дни.

В пятницу в Азии отмечается позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%) на фоне надежд на создание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, несмотря на сохранение опасений относительно долгосрочного ущерба для мировой экономики из-за пандемии.

Оптимизм подогрели сообщения, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывается американским фармацевтическим гигантом Pfizer совместно с германской биотехнологической компанией BioNTech, поступит на рассмотрение регулятора для оценки ее безопасности и эффективности уже в октябре этого года.

Рост потребительских цен в Японии в июле ускорился до 0,3% в годовом выражении по сравнению с 0,1% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Это самые высокие темпы подъема с марта, что главным образом обусловлено ростом цен на продукты питания, отмечает Trading Economic.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в июле 2020 года не изменились по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, как и в июне. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,1%.

Нефть утром в пятницу умеренно дорожает на надеждах о том, что страны ОПЕК+, которые не полностью выполнили свои обязательства в мае-июле, компенсируют недостаточное сокращение добычи. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,2%, до $44,99 за баррель (-1% в четверг), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 0,1%, до $42,84 за баррель (-0,7% накануне).

Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку, поскольку участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях.

Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки (б/с) до конца сентября, свидетельствуют данные S&P Global Platts.