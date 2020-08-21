Нефть подорожала на надеждах на компенсационные сокращения ОПЕК+

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются на фоне надежд на то, что страны ОПЕК+, которые не полностью выполнили свои обязательства в мае-июле, компенсируют недостаточное сокращение добычи.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по Москве в пятницу составила $45,07 за баррель, что на $0,17 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 20 августа, эти контракты подешевели на $0,47 (1%).

Фьючерсы на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,13 (1,3%), до $42,95 за баррель. В предыдущую сессию стоимость этих контрактов снизилась на $0,29 (0,7%).

Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку, поскольку участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях.

Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки (б/с) до конца сентября, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

В четверг, 20 августа, давление на нефтяные цены оказали данные министерства труда США, которые показали неожиданный рост числа новых заявок на пособия по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, до 1,106 млн.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией с распространение коронавируса. С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 по Москве пятницы достигло 22 678 483 человек, увеличившись за сутки на 267 183, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 793 698 против 787 672 человек накануне, излечились более 14,5 млн человек.