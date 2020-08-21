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Свидетельствовавших в пользу Ефремова очевидцев заподозрили во лжи

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Защитники потерпевших по делу актера Михаила Ефремова намерены требовать возбуждения уголовного дела о даче заведомо ложных показаний против свидетеля, который сообщил о том, что на месте водителя был другой человек.

Об этом сообщила адвокат потерпевших Анна Бутырина. Она отметила, что на данной стадии процесса они не могут это сделать. "Потребуем на стадии прений", - заключила адвокат.

Накануне сторона защиты вызвала в суд на допрос очевидца аварии - Александра Кобеца. Он заявил в суде, что у него плохое зрение и он выпил с другом 1,5 литра пива. При этом он уверен, что на водительском месте сидел другой человек, а Ефремов был пассажиром.

"Я подхожу к машине черной, там сидят два человека, один на водительском сидении пытался что-то убрать руками. ... Это был не Ефремов... Я не знаю, кто это был, но лицо известное, может, он просто похож на кого-то", - заявил Кобец в четверг, 20 августа.

На видеозаписях, которые имеются в материалах дела, он себя узнать не мог.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Хроника 08 июня – 21 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
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