Экс-адвокат Ефремова отверг принадлежность актеру опечатков пальцев на руле

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова сообщил, что опечатки пальцев на руле машины принадлежат другому человеку.

"Я знаю, кто был за рулем. (...) Я предполагаю, кто был. Там (за рулем - ИФ) опечатки пальцев другого человека - не Ефремова. Пальчики Ефремова там отсутствуют", - заявил экс-адвокат Эльман Пашаев в эфире Соловьев Live в субботу.

По словам Пашаева, артист приходил в тот вечер в бар пешком. Адвокат также отказался называть имя человека, который, по его мнению, находился за рулем в момент автоаварии.

Накануне в Пресненском суде Москвы Ефремов отказался от своих защитников и заявил, что собирается найти себе адвокатов посильнее.

После решения актера суд перенес судебное заседание на 24 августа.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося Ефремов находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.