В Белоруссии вновь задержали диджея, включившего "Перемен"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Звукорежиссер Влад Соколовский, который включил песню "Перемен" Виктора Цоя на провластном мероприятии в Киевском сквере, вновь, предположительно, задержан, сообщает портал tut.by

"По информации адвоката, Влад находится в центральном аппарате МВД, однако к клиенту его не пускают. Лишь сказали, что скоро должны отпустить", - сообщает портал со ссылкой на адвоката Соколовского.

После 20:00 Соколовского отпустили. Причина его приглашения в МВД пока не извстна

Как сообщалось, Соколовский и его коллега Кирилл Галанов получили десять суток ареста за хулиганство и неповиновение после того, как включили песню "Перемен" на семейном празднике, организованном властями в преддверии президентских выборов в Белоруссии. 16 августа они были отпущены после отбывания ареста.