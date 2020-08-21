Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 21.08В России 946 976+4 870В мире 22 678 483+267 183

В Белоруссии вновь задержали диджея, включившего "Перемен"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Звукорежиссер Влад Соколовский, который включил песню "Перемен" Виктора Цоя на провластном мероприятии в Киевском сквере, вновь, предположительно, задержан, сообщает портал tut.by

"По информации адвоката, Влад находится в центральном аппарате МВД, однако к клиенту его не пускают. Лишь сказали, что скоро должны отпустить", - сообщает портал со ссылкой на адвоката Соколовского.

После 20:00 Соколовского отпустили. Причина его приглашения в МВД пока не извстна

Как сообщалось, Соколовский и его коллега Кирилл Галанов получили десять суток ареста за хулиганство и неповиновение после того, как включили песню "Перемен" на семейном празднике, организованном властями в преддверии президентских выборов в Белоруссии. 16 августа они были отпущены после отбывания ареста.

Влад Соколовский Белоруссия

Новости

Пикеты сторонников Навального прошли на юге России

Четыре этажа частично обрушились при взрыве газа в доме в Ярославле

Число пострадавших при взрыве газа в Ярославле увеличилось до четырех

Что произошло за день: пятница, 21 августа

По меньшей мере один человек погиб при взрыве газа в доме в Ярославле

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

ДТП с участием Михаила Ефремова

Свидетельствовавших в пользу Ефремова очевидцев заподозрили во лжи

Навальный попал в больницу

Омские врачи констатировали улучшение состояния Навального

Навальный попал в больницу

Омские медики разрешили перевести Алексея Навального в Германию

Омские медики разрешили перевести Алексея Навального в Германию
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов решил сменить адвокатов

Ефремов решил сменить адвокатов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');