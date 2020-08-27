Жительницу Бреста будут судить за бело-красно-белое платье

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Жительница Бреста провела в СИЗО двое суток, ее будут судить за бело-красно-белое платье.

Брестчанку Наталью Климович вместе с мужем Владиславом задержали вечером 11 августа в ювелирной мастерской, где они работают.По ее словам, туда неожиданно пришли сотрудники милиции и начали осматривать производственные помещения.

"Они заглянули в бухгалтерию и увидели меня. Один из милиционеров откинул халат с меня и увидел, что я в бело-красно-белом платье. Он спросил: "Что это? Ваша рабочая спецодежда? Пройдемте с нами". Муж возмутился и спросил, на каком основании. Ему сказали: "Раз ты такой умный, пойдешь с нами". Нас под руки завели в РОВД Брестского района. Естественно, никто нам не объяснил, за что нас задержали", - сообщила женщина "Брестской газете".

Мужчину выпустили на следующий день и без суда, а Наталья провела в СИЗО двое суток. Ее выпустили, вручив повестку в суд на утро 28 августа. Женщине вменяют статью 23.34 КоАП Белоруссии - нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.