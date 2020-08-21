Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 21.08В России 946 976+4 870В мире 22 678 483+267 183

При взрыве в жилом доме в Ярославле погибла 66-летняя женщина

При взрыве в жилом доме в Ярославле погибла 66-летняя женщина
Фото: Светлана Сергеева/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Погибшей в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Ярославле женщине было 66 лет, сообщили журналистам в правительстве региона.

"Погибшая - женщина 1954 года рождения, проживала во 2 подъезде дома на 4 этаже", - сказал представитель правительства в пятницу вечером.

"Продолжаются поисково-спасательные работы. Ищут двух человек, в том числе одного ребенка. Проводится разбор завалов с применением инженерной техники: два автокрана, три самосвала, фронтальный погрузчик", - сказал он.

В правительстве добавили, что возраст ребенка - восемь лет.

Как сообщалось, в пятницу в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома на улице Батова. Одна женщина погибла, трое доставлены в городские больницы. 160 жильцов эвакуированы в местную администрацию, позднее их разместят в гостинице "Которосль".

Следственные органы возбудил уголовное дело по в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека).

Ярославская область

Новости по теме

Новости

Пикеты сторонников Навального прошли на юге России

Четыре этажа частично обрушились при взрыве газа в доме в Ярославле

Число пострадавших при взрыве газа в Ярославле увеличилось до четырех

Что произошло за день: пятница, 21 августа

По меньшей мере один человек погиб при взрыве газа в доме в Ярославле

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

ДТП с участием Михаила Ефремова

Свидетельствовавших в пользу Ефремова очевидцев заподозрили во лжи

Навальный попал в больницу

Омские врачи констатировали улучшение состояния Навального

Навальный попал в больницу

Омские медики разрешили перевести Алексея Навального в Германию

Омские медики разрешили перевести Алексея Навального в Германию
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов решил сменить адвокатов

Ефремов решил сменить адвокатов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');