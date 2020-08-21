При взрыве в жилом доме в Ярославле погибла 66-летняя женщина

Фото: Светлана Сергеева/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Погибшей в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Ярославле женщине было 66 лет, сообщили журналистам в правительстве региона.

"Погибшая - женщина 1954 года рождения, проживала во 2 подъезде дома на 4 этаже", - сказал представитель правительства в пятницу вечером.

"Продолжаются поисково-спасательные работы. Ищут двух человек, в том числе одного ребенка. Проводится разбор завалов с применением инженерной техники: два автокрана, три самосвала, фронтальный погрузчик", - сказал он.

В правительстве добавили, что возраст ребенка - восемь лет.

Как сообщалось, в пятницу в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома на улице Батова. Одна женщина погибла, трое доставлены в городские больницы. 160 жильцов эвакуированы в местную администрацию, позднее их разместят в гостинице "Которосль".

Следственные органы возбудил уголовное дело по в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека).