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Что случилось этой ночью: суббота, 22 августа

Вылет самолета с Навальным в Берлин, новые жертвы взрывв в Ярославле, закрытие "Рижской" на год

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию. Его доставили в аэропорт на реанимобиле. По словам пресс-секретаря оппозиционера, его увезли втайне от нее и директора ФБК Ивана Жданова, которые должны были его сопровождать.

- Число погибших при взрыве в доме в Ярославле увеличилось до трех. Первой погибшей стала 66-летняя женщина, позже спасатели обнаружили еще два тела: женщины и ребенка.

- В Вологде затонул теплоход. С затонувшего судна на берег было перевезено 25 человек, в том числе один ребенок, никто не пострадал. Теплоход был построен в 1973 году.

- Тихановская заявила, что не будет баллотироваться в случае проведения новых президентских выборов. В интервью телеканалу "Белсат" она также отметила, что в решение кризиса в Белоруссии не должны вмешиваться иностранные государства.

- Станцию "Рижская" московского метро закрыли на год для замены эскалаторов. Также на время закрытия на станции проведут реставрационные работы.

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