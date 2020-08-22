Врачи оценили состояние пострадавших при взрыве в доме в Ярославле как средней тяжести

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Состояние пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Ярославле - средней тяжести, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров в пятницу вечером.

"Трое пострадавших доставлены в больницу, их состояние - средней тяжести", - сказал Бочаров.

"115 человек зарегистрировано в подъезде, судьба 77 из них известна, уточняем (судьбу - ИФ) 38 человек", - отметил он.

Бочаров подчеркнул, что существует вероятность разрушения здания.

"Есть опасность обрушения висящих плит шестого этажа. Разбор завалов усложнен в связи с этой угрозой. Предварительный эпицентр взрыва - третий или четвертый этаж", - отметил он.

Как сообщалось, в пятницу вечером в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома на улице Батова. Погибла 66-летняя женщина, трое доставлены в городские больницы. 160 жильцов эвакуированы в местную администрацию, позднее их разместят в гостинице "Которосль".

Следственные органы возбудил уголовное дело по в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека).