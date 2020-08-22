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Число погибших от взрыва в Ярославлн выросло до двух

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Под завалами дома в Ярославле, где произошел взрыв, найдено тело женщины, число погибших выросло до двух, сообщили журналистам в правительстве региона в субботу ночью.

"Под завалами на 2-м этаже найдена женщина. Эта вторая погибшая в ЧС при взрыве газа в доме", - сказал представитель правительства. Спасатели МЧС обнаружили под завалами многоэтажки в Ярославле тело ещё одного погибшего

В пресс-службе МЧС России "Интерфаксу" уточнили, что "по состоянию на 01:40 на втором этаже под завалами обнаружено тело одного погибшего, всего пострадало 6 человек, из них два человека погибли".

В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

"В пункте временного размещения размещены 33 человека (в т.ч. 8 детей), остальные жители убыли по родственникам и знакомым", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома на улице Батова. Погибла 66-летняя женщина, трое доставлены в городские больницы. 160 жильцов эвакуированы в местную администрацию, их собирались разместить в гостинице "Которосль".

Следственные органы возбудил уголовное дело по в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека).

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