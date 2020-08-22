За пассажирами с севшего в Красноярске лайнера направили другой борт

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия", самолет которой совершил вынужденную посадку в Красноярске во время перелета из Хабаровска в Москву, направила за пассажирами другой борт, сообщили "Интерфаксу" в ее пресс-службе в субботу.

"В связи с тем, что в аэропорту Красноярска у авиакомпании нет собственного технического персонала (авиакомпания не выполняет рейсы в Красноярск на данном типе воздушных судов), который может дать допуск на вылет самолета Boeing 747, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что все 420 пассажиров данного рейса в настоящее время находятся в здании терминала и обеспечены напитками и горячим питанием.

Ориентировочное время вылета из Красноярска - после 18:10 по Москве (22:10 по местному времени).

Как сообщалось, днем в субботу самолет рейса Хабаровск-Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за срабатывания датчика задымления.

По данным компании, сработал датчик задымления в багажном отсеке, экипаж принял решение о посадке в Красноярске. При осмотре воздушного судна признаков задымления выявлено не было.