Самолет рейса Хабаровск-Москва вынужденно сел в Красноярске

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Датчик задымления сработал в пассажирском самолете рейса Хабаровск-Москва, лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска, сообщили "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, датчик сработал на борту воздушного судна во время полета.

Собеседник агентства уточнил, что самолет в настоящее время благополучно приземлилось в Красноярске.

Проверку по данному факту будет проводить московская транспортная прокуратура.