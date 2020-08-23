В Сунженском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции введен в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии в воскресенье утром, сообщили агентству "Интерфакс" в оперативном штабе республики.

"Решением оперативного штаба режим КТО введен с 8:00 воскресенья. На территории сельского поселения действует ряд ограничений", - сказал собеседник агентства.

При этом, в оперштабе на данный момент не уточнили, с чем связанно введение режима КТО.

"Обстановка контролируется. Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов", - отметили в оперштабе.