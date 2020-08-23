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Пять человек погибли, провалившись в выгребную яму под Воронежем

Медики пытаются спасти выжившего после падения в яму

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Трое взрослых и двое детей погибли, провалившись в выгребную яму в Новоусманском районе Воронежской области, сообщил журналистам представитель районной администрации.

Пресс-служба администрации района в свою очередь сообщает, что среди погибших двое мужчин 1985 и 1997 года рождения, женщина 1985 года рождения и двое детей двух и восьми лет. Их тела нашли в выгребной яме на частном подворье. Характеристика объекта и его назначение уточняются.

По данным пресс-службы районного департамента здравоохранения, один человек после падения в выгребную яму выжил. Мужчина 1968 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в токсикологическое отделение с отравлением метаном.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщает, что данное происшествие находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления, который также прибыл на место происшествия.

Воронежская область

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