Омский школьник спас одноклассницу, провалившуюся в выгребную яму

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Омской области СК и прокуратура начали проверку после публикации о том, как третьеклассница в селе Тайчи Тевризского района чуть не утонула в выгребной яме с нечистотами, оставшейся от разобранного туалета. Девочку спас одноклассник.

По предварительным данным СК, 8 апреля дети гуляли после уроков. Девочка провалилась в скрытую под снегом яму и чуть не захлебнулась. Одноклассник ее вытащил.

Как уточнял "12 канал", сначала он держал девочку за руку, не давая утонуть, и ждал помощи, а потом, не дождавшись, зацепился за лежавшее бревно и вытянул ее. Телеканал также сообщил, что неприкрытая яма, полная до краев, осталась на месте сгоревшего клуба.

Следователи выяснят все обстоятельства случившегося, дадут оценку бездействию чиновников и потребуют обеспечить безопасность детей и предупредить повторные несчастные случаи.