В Воронеже начали расследование после обнаружения 1,5-годовалой девочки на улице

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Воронежской области приняло к производству уголовное дело, возбужденное в связи с обнаружением полуторагодовалого ребенка в Левобережном районе Воронежа, говорится в сообщении ведомства в понедельник.

По предварительным данным, девочка была обнаружена 22 августа в 00:15 у частного дома по улице Писарева. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция возбудила дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). Дело передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по Левобережному району Воронежа регионального СУ СК России.