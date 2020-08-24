Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:31Заразились
на 24.08В России 961 493+4 744В мире 23 420 418+216 886

Суд приостановил рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд судебного участка N320 по Бабушкинскому району в Москве остановил производство по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны в отношении оппозиционера Алексея Навального.

Навальный попал в больницу

Судья принял это решение, поскольку Навальный заболел и находится на лечении. Процесс прерван до его выздоровления.

Суд также сохранил в отношении политика меру пресечения в виде подписки о невыезде.

24 августа намечалось очередное заседание по этому делу. Гособвинитель попросила суд отложить процесс и запросить у главврача омской больницы скорой помощи Александра Мураховского документы о диагнозе подсудимого.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание. Пилоты сели в Омске. Политика доставили в реанимацию больницы скорой помощи. Он впал в кому. Его соратники считают, что его отравили. Омские врачи сказали, что анализы не выявили у него никаких ядов, и предположили, что у него нарушился углеводный обмен на фоне резкого падения сахара в крови. 21 августа вечером врачи разрешили жене политика Юлии Навальной его забрать и перевезти в Германию. Сейчас он находится в берлинской клинике "Шарите".

Навальному вменили клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК ) за комментарий к ролику телеканала RT с призывами голосовать за поправки к Конституции. Следствие считает, что в комментарии содержатся заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко, снявшегося в ролике. Вины он не признает.

Алексей Навальный Игнат Артеменко Москва Омск Германия ФБК СКР Берлин

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Пашаев снова будет защищать Ефремова

Адвокат Пашаев снова будет защищать Ефремова

РФ объявила австрийского дипломата персоной нон-грата

РФ объявила австрийского дипломата персоной нон-грата

Прокурор попросила омских врачей уточнить диагноз Навального

Восстановление пусковой платформы Sea Launch оценили в 35 млрд рублей

Восстановление пусковой платформы Sea Launch оценили в 35 млрд рублей

"Роскосмос" допустил падение давления на МКС в российском сегменте

"Рольф" через суд потребовал у ФНС материалы проверки, связанной с уголовным делом

В Кремле не увидели стремления белорусской оппозиции к сотрудничеству с РФ

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Российское посольство пообещало зеркальную реакцию на высылку дипломата из Австрии

"Единая Россия" предложила возложить на "Газпром" траты на газификацию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');