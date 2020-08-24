Суд приостановил рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд судебного участка N320 по Бабушкинскому району в Москве остановил производство по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны в отношении оппозиционера Алексея Навального.

Судья принял это решение, поскольку Навальный заболел и находится на лечении. Процесс прерван до его выздоровления.

Суд также сохранил в отношении политика меру пресечения в виде подписки о невыезде.

24 августа намечалось очередное заседание по этому делу. Гособвинитель попросила суд отложить процесс и запросить у главврача омской больницы скорой помощи Александра Мураховского документы о диагнозе подсудимого.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание. Пилоты сели в Омске. Политика доставили в реанимацию больницы скорой помощи. Он впал в кому. Его соратники считают, что его отравили. Омские врачи сказали, что анализы не выявили у него никаких ядов, и предположили, что у него нарушился углеводный обмен на фоне резкого падения сахара в крови. 21 августа вечером врачи разрешили жене политика Юлии Навальной его забрать и перевезти в Германию. Сейчас он находится в берлинской клинике "Шарите".

Навальному вменили клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК ) за комментарий к ролику телеканала RT с призывами голосовать за поправки к Конституции. Следствие считает, что в комментарии содержатся заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко, снявшегося в ролике. Вины он не признает.