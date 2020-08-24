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Прокурор попросила омских врачей уточнить диагноз Навального

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Гособвинитель по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны попросила мировой суд отложить процесс над политиком Алексеем Навальным. Она также попросила суд направить запрос главврачу омской больницы скорой помощи Александру Мураховскому, чтобы узнать диагноз подсудимого.

Навальный попал в больницу

"Официальные документы о состоянии Навального ни в суд, ни в другие органы не представлены, - отметила она. - Нет официального документа о наличии либо отсутствии какого-либо заболевания".

Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По версии следствия, 2 июня он скопировал ролик телеканала RT с призывами голосовать за поправки в Конституцию, и сопроводил запись комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

Навальный вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным. Он находился под подпиской о невыезде.

17 июля по этому делу прошли обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Политика доставили в токсикологическую реанимацию больницы скорой помощи. Через два дня врачи разрешили перевезти Навального в Берлин, где он сейчас находится в клинике "Шарите".

По словам омских врачей, яда в организме пациентов не обнаружилось, а причиной его состояния могло стать нарушение углеводного баланса на фоне резкого понижения сахара в крови. Семья и соратники оппозиционера считают, что он отравлен.

Алексей Навальный Игнат Артеменко Москва Омск Германия ФБК СКР Берлин

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