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Возбуждено дело о препятствовании работе журналистов в "Общине Виссариона"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после срыва подготовки репортажа о религиозной общине "Церковь Последнего Завета", которая также называет себя Общиной Виссариона. У журналистов МИЦ "Известия", готовивших сюжет, отобрали мобильные телефоны и аппаратуру, сообщили в СК.

По предварительным данным следствия, съемочная группа МИЦ "Известия" (поставщик контента для каналов РЕН ТВ и Пятого канала из "Национальной Медиа Группы") приехала в микрорайон "Обитель Рассвета" поселка Жаровск Курагинского района. 23 августа журналисты пытались снимать на видео встречу с одним из руководителей общины. Тут на них напали неизвестные, выхватили видеоаппаратуру и мобильные телефоны и угрожали, требуя прекратить работу.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Сюжет снимался для РЕН ТВ. Телеканал заинтересовался жалобой бывшей прихожанки, которая отдала секте деньги, вырученные от продажи квартиры в Москве, лишилась жилья и работы и сын которой получил психическое заболевание.

В общину приехал журналист Иван Литомин с оператором, они выдавали себя за представителей бизнесмена, который хочет сделать общине крупное пожертвование. Местные жители испортили камеру телеканала, заявил Литомин. По словам журналиста, около десяти человек избивали их и насильно удерживали на территории секты.

В феврале представители "Церкви Последнего Завета" заявили об обысках и допросах в общине по уголовным делам о коррупции и мошенничестве в отношении руководства школы "Истоки", где учатся дети членов общины.

"Церковь Последнего Завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 года религиозная организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе Красноярского края.

Сергей Тороп РЕН ТВ Красноярский край МИЦ Известия Жаровск Община Виссариона СКР

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