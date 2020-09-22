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Руководителей религиозной общины Виссариона задержали под Красноярском

Руководителей религиозной общины Виссариона задержали под Красноярском
Основатель "Церкви последнего завета" Виссарион (Сергей Тороп)
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Силовики задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержали самого Виссариона (руководителя секты Сергея Торопа - ИФ), и еще двоих руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета". Оперативные мероприятия в Курагинском районе проводят федеральные СКР и ФСБ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в феврале представители "Церкви Последнего Завета" заявили об обысках и допросах в общине, которые проводят следователи в рамках уголовных дел о коррупции и мошенничестве в отношении руководства школы "Истоки", где учатся дети членов общины.

"Церковь Последнего Завета" - новое религиозное движение, которое основал житель Красноярского края Сергей Тороп (называющий себя Виссарионом) в 1991 году. В 1995 года религиозная организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе Красноярского края.

В конце августа в общину прибыли журналисты, представители религиозного движения попытались помешать съемкам. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Красноярский край секта Виссариона. Церковь последнего завета

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