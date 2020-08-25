Nissan отзовет в РФ 93 тыс. машин Datsun из-за подушек безопасности

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель Nissan в РФ ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" отзывает 93 373 автомобилей марки Datsun в РФ, следует из сообщения Росстандарта.

Отзыву подлежат машины моделей on-DO и mi-DO (модельный код BD0), изготовленных в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.

Обнаружилось, что нитрат аммония, содержащийся в непросушенном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности бездымного типа, портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры.

Ведомство отмечает, что это может при некоторых условиях эксплуатации привести к ненормальному срабатыванию подушек безопасности водителя и пассажира. В этом случае при аварии подушка может сработать с такой силой, что корпус подушки может разрушиться с выбросом в салон металлических фрагментов. Не исключено, что в таком случае металлические осколки могут причинить водителю или пассажиру автомобиля серьезные травмы, уточняет ведомство причину отзыва.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" письмом или по телефону известят владельцев подпадающих под отзыв автомобилей о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для проведения бесплатного ремонта.

После проверки на автомобилях при необходимости заменят рулевое колесо, подушки безопасности водителя, подушки безопасности пассажира (если автомобиль оснащен ей).

Автомобили бренда Datsun (седан on-DO и хэтчбек mi-DO), присутствующего в РФ с 2014 г., выпускаются на мощностях "АвтоВАЗа" в Самарской области. В конце мая Nissan объявил, что завершит производство машин Datsun в России к концу текущего года, поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года.