Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка.

Как сообщается на глобальном сайте Nissan, соответствующий шаг планируется в рамках четырехлетнего плана компании по достижению устойчивого роста, финансовой стабильности и прибыльности к концу 2023 финансового года.

В российском представительстве Nissan "Интерфаксу" сообщили, что производство автомобилей под брендом Datsun в России завершится к концу текущего года, поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года. Розничные продажи продлятся до момента реализации дилером последнего автомобиля со склада.

Производитель принял решение консолидировать все ресурсы для укрепления брендов Nissan и Infiniti. Компания намерена расширять модельный ряд в сегментах кроссоверов и внедорожников, которые пользуются особой популярностью у российских покупателей.

План на четыре года

Предполагается, что основные операции Nissan в ближайшие годы будут сосредоточены на рынках Японии, Китая и Северной Америки. При этом компания рассчитывает использовать активы альянса для поддержания на должном оперативном уровне бизнеса в Южной Америке, странах АСЕАН и в Европе. Выход из бизнеса, кроме России, компания планирует также в Южной Корее. Предполагается и оптимизация операций на некоторых рынках в АСЕАН.

Nissan также планирует сократить глобальную продуктовую линейку на 20%, с 69 до менее 55 моделей автомобилей.

"В рамках четырехлетнего плана Nissan предпримет решительные действия по преобразованию своего бизнеса путем оптимизации убыточных операций и избыточных мощностей наряду со структурными реформами. Компания также сократит постоянные затраты за счет рационализации своих производственных мощностей, глобального ассортимента продукции и затрат", - отмечается в пресс-релизе компании.

План Nissan направлен на достижение устойчивой 6%-ной доли на мировом рынке к концу 2023 г.

"План преобразований направлен на обеспечение устойчивого роста, а не чрезмерного расширения продаж. Теперь мы сконцентрируемся на нашей основной компетенции и повышении качества нашего бизнеса, сохраняя при этом финансовую дисциплину и концентрируясь на чистой прибыли на единицу продукции для достижения прибыльности", - цитирует пресс-служба концерна CEO Nissan Макото Учиду.

Автомобили бренда Datsun (седан on-DO и хэтчбек mi-DO), присутствующего в РФ с 2014 г., производятся на мощностях "АвтоВАЗа". По данным АЕБ, по итогам 2019 г. продажи Datsun в РФ выросли до 22,426 тыс. шт. (+9,1% к 2018 г.). По результатам четырех месяцев 2020 г. они рухнули к январю-апрелю прошлого года на 26,8%, до 5,048 тыс. шт.

У Nissan в РФ с 2009 г. также работает завод в Санкт-Петербурге. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что Renault SA и Nissan Motor Co. готовятся объявить о сокращении расходов на миллиарды долларов.

Со ссылкой на знакомых с планами Nissan источников издание сообщало, что японский автопроизводитель планирует урезать ежегодные расходы на $3 млрд в дополнение к сокращениям на $3 млрд, объявленным в июле 2019 года. Компания уже сократила почти 15 тыс. рабочих мест с июля и, по данным СМИ, готовится уволить еще 20 тыс. сотрудников по всему миру.

Среди мер, рассматриваемых Nissan, источники газеты называли и ликвидацию бренда Datsun, а также остановку одной из производственных линий в дополнение к недавнему закрытию операций в Индонезии, сокращение расходов на рекламу и R&D.

Renault, в свою очередь, планирует сократить ежегодные расходы по крайней мере на 2 млрд евро, или 20%, в течение следующих трех лет. Французский автопроизводитель, испытывающий серьезные трудности в условиях пандемии, готовится закрывать предприятия, рассчитывая при этом получить от правительства кредит на сумму 5 млрд евро, отмечала The Wall Street Journal.