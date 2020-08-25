Минобороны РФ заказало разработку морского вертолета "Минога"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ и "Вертолеты России" заключили контракт на создание перспективного корабельного вертолета "Минога", передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания на форуме "Армия-2020".

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и глава "Вертолетов России" Андрей Богинский подписали контракт на "выполнение опытно-конструкторской работы "Минога" по созданию многовариантного перспективного комплекса берегового и корабельного базирования".

Новый вертолет предназначен "для авиационного обеспечения боевых действий современного ВМФ России на любых театрах военных действий, в том числе высоких широтах", он призван заменить противолодочные машины семейства Ка-27/Ка-29.

Как сообщал "Интерфакс", по словам Богинского, в апреле 2019 года было завершено эскизно-техническое проектирование принципиально нового вертолета палубного базирования "Минога", создан его макет в натуральную величину.

На форуме "Армия-2020" военное ведомство также заказало вертолеты Ми-38 в варианте "Салон" для перевозки руководящего состава Минобороны России.

Кроме того, на церемонии было объявлено о заключении контракта на поставку модернизированной версии самого тяжёлого в мире вертолета Ми-26Т2В.

Вертолет грузоподъемностью 20 тонн предназначен для перевозки грузов внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, перевозки десантников с личным оружием и снаряжением (82 человека), а также для перевозки больных и раненых. В марте 2019 года Криворучко говорил, что военное ведомство планирует купить первую партию Ми-26Т2В из 10 машин.

В ходе форума "Армия-2020" "Вертолеты России" подписали контракты общей суммой в 16 млрд рублей, в их числе соглашения с МЧС, Минобороны РФ и Белоруссией, сообщил Богинский.