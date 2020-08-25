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Синод поставил наместника Сретенского монастыря во главе Тверской митрополии

Также назначены новые наместник Троице-Сергиевой лавры и руководитель Московской духовной академии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви на заседании во вторник в Москве принял сразу несколько заметных кадровых решений, сообщил журналистам по его окончании спикер РПЦ Владимир Легойда.

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Так, главой Тверской митрополии вместо митрополита Саввы решено назначить архиепископа Верейского Амвросия, викария патриарха, с освобождением его от должности наместника Сретенского монастыря Москвы и ректора Сретенской духовной семинарии.

По сообщениям СМИ, среди главных претензий к митрополиту Савве были покровительство ультралиберальному братству протоиерея Георгия Кочеткова и кадровая политика. Теперь митрополит Савва будет руководить Вологодской кафедрой.

Наместником Сретенского монастыря столицы назначен иеромонах Иоанн (Лудищев), воспитанник митрополита Псковского Тихона (Шевкунова), с именем которого связано возрождение этой обители.

Исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии стал протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета РПЦ.

Епископа Сергиево-Посадского Парамона решено освободить от должности наместника Троице-Сергиевой лавры. Вместо него наместником главного монастыря РПЦ станет епископ Бронницкий Фома, викарий патриарха, который будет при этом освобожден от должностей наместника Донского монастыря Москвы и первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

Что касается председателя Финансово-хозяйственного управления, митрополита Саратовского и Вольского Игнатия, то он тоже освобожден от занимаемой должности, а на его место председателя назначен епископ Наро-Фоминский Парамон, викарий патриарха.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий стал сегодня генеральным директором художественно-производственного предприятия "Софрино" и был освобожден от должности главы синодального отдела религиозного образования и катехизации. Теперь этот отдел возглавит епископ Бронницкий Евгений, викарий патриарха.

Сменился на сегодняшнем Синоде и руководитель Московской духовной академии: вместо епископа Звенигородского Питирима ректором станет епископ Скопинский и Шацкий Феодорит, бывший ректор Рязанской семинарии, а епископ Питирим отправится на его прежнюю кафедру в Скопино (Рязанская область).

Синод произвел перестановки и в руководстве ряда епархий РПЦ на территории России. Вологодский епископ Игнатий отправится в Саратов, Саратовский митрополит Лонгин - в Ульяновск, на место митрополита Иосифа, который уезжает в Улан-Удэ (Бурятия), чтобы сменить митрополита Савватия, который отныне будет руководить кафедрой в Чебоксарах (Чувашия).

РПЦ Владимир Легойда

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