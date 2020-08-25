Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви

Митрополит Минский и Заславский Павел Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви на заседании во вторник в Москве принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщил журналистам представитель РПЦ Владимир Легойда.

Вместо него назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией, добавил Легойда.

Синод выразил митрополиту Павлу благодарность за труд на посту главы Белорусской православной церкви и назначил его руководителем Кубанской митрополии. Предыдущий митрополит Кубани скончался 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом.

Синод выразил пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Белоруссии, повлекшим за собой человеческие жертвы и страдания людей.

На синодальном заседании, которое прошло во вторник в Москве, было одобрено недавнее обращение Синода Белорусской православной церкви к народу республики о прекращении противостояния, говорится в журнале заседания.

Члены Синода назвали важным тщательное расследование властями республики всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона.

Согласно сообщению, Синод отметил особую важность "сохранения и укрепления церковного единства народов исторической Руси в условиях обострения общественно-политических конфликтов".