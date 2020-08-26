Жители Петропавловска-Камчатского ощутили трехбалльное землетрясение

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в Авачинском заливе у юго-восточного восточного побережья полуострова, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Оно произошло в среду в 9:53 по местному времени (00:53 по Москве). Его очаг залегал на глубине 50 километров под морским дном. Эпицентр находился в 98 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что жители отдельных районов Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой в два-три балла. По предварительным данным, землетрясение не принесло разрушений и никто не пострадал. Спасатели не объявляли угрозу цунами.

Оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона отправились обследовать здания в городе. Они должны выяснить, есть ли повреждения социально значимых, потенциально опасных объектах и жилых домах.

В июле у берегов Камчатки произошло пятибалльное землетрясение.