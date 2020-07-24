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Землетрясение магнитудой 5 произошло вблизи Камчатки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в ночь на пятницу у восточного побережья Камчатки, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Оно произошло в пятницу в 03:47 по камчатскому времени (четверг 18:47 по московскому времени) с эпицентром в Камчатском проливе (между Беринговым морем и Тихим океаном в 122 км восточнее от города Усть-Камчатского на глубине 53 км", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, после этого сейсмического события в том же районе зарегистрировано более 10 афтершоков магнитудой до 4.

По предварительным данным, в населенных пунктах полуострова землетрясения не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

Камчатка

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