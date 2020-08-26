Возбуждено уголовное дело о бунте в приморском изоляторе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Дальнереченске возбуждено уголовное дело о бунте в изоляторе временного содержания МВД, сообщили в СК по Приморью. Дело расследуется по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

О бунте стало известно 20 августа. В краевом УМВД сообщили, что полиции пришлось применять силу и спецсредства, чтобы подавить беспорядки.

По версии следствия, подозреваемые заключенные умышленно оказали активное неповиновение представителям власти – сотрудникам МО МВД России "Дальнереченский". Они выдвигали незаконные требования предоставить им мобильные телефоны и угрожали применить насилие.

Ранее сообщалось, что двое арестованных в изоляторе стали требовать предоставить им сотовую связь, высказывали угрозы, заблокировали входную дверь в камеру и подожгли матрас.