Песков отказался говорить об отравлении Навального в отсутствие яда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с утверждениями об отравлении оппозиционера Алексея Навального до тех пор, пока не будет обнаружено отравляющее вещество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются насчет того, что с высокой долей вероятности (имело место) отравление и так далее, то мы терпеливо к этому относимся, но мы категорически с этим не согласны на данной стадии", - сказал он журналистам.

Он подчеркнул, что невозможно говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества.

Пресс-секретарь президента также убежден, что причин для ухудшения отношения России с западными странами на фоне ситуации с Навальным нет.

Песков заверил, что в Кремле заинтересованы в выяснении того, что стало причиной комы оппозиционера.

"Мы также заинтересованы в том, чтобы понять и определить, что случилось с больным, но пока мы это сделать не можем", - сказал он.

"Мы знаем, что многочисленные анализы, которые были сделаны нашими медиками, к сожалению, не помогли установить наличие в организме пациента вещества, которое могло стать причиной того состояния, в котором он оказался", - сказал пресс-секретарь президента.

"Нам неизвестно, удалось ли по состоянию на сейчас германским медикам установить это вещество. Оценки состояния абсолютно одинаковы что у наших врачей, что у германских. Мы не знаем, как сейчас развиваются события за последние сутки", - продолжил Песков.

Как считают в Кремле, размышления о том, кто заинтересован в болезни оппозиционера Алексея Навального, будут целесообразны после установления причин того, что с ним произошло.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.