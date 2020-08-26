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Омские врачи попросили Charite объяснить вывод об отравлении Навального

Омские врачи попросили Charite объяснить вывод об отравлении Навального
Фото: Reuters

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Главврач Омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский обратился к немецким коллегам из клиники Charite с просьбой предоставить данные анализов Алексея Навального.

Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на Мураховского.

"По результатам лабораторных исследований не только в Омске, но и в других независимых лабораториях, мы получили отрицательный результат по нахождению веществ ингибиторов холинэстеразы в биологических жидкостях Алексея Навального", - сказал Мураховский.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

24 августа в клинике Charite в Берлине заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили. Там заявили, что клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество пока не установлено. Омские медики в свою очередь сообщили, что проведенные исследования на наличие в организме оппозиционера ингибиторов холинестеразы дали отрицательный результат.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно.

Хроника 20 – 26 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный. Омск Германия Charite

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