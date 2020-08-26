В РФ упростят еще несколько тысяч строительных норм

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство планирует продолжить работу по снижению административных барьеров в строительстве и упростить еще 2-3 тысячи строительных норм, заявил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы отменили обязательные требования в области СНИПов и ГОСТов. На сегодня из 10 тысяч у нас 3 тысячи стали рекомендательными, а оставшиеся 7 тысяч мы практически все рассмотрели, и на 90% переработали, упростили и сделали максимально приближенными к современным требованиям. При этом работа на этом не останавливается, мы еще планируем 2-3 тыс. норм привести в соответствие", - сказал Хуснуллин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Путин поручил правительству подготовить предложения по упрощению разрешительных процедур в строительстве.

"Всякие СНИПы, хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно, наконец, зачистить, в конце концов. Надо навести там порядок", - отмечал Путин.

В свою очередь Минстрой России также неоднократно заявлял о необходимости снижения административных барьеров для застройщиков, которые перешли на проектное финансирование и работу с эскроу-счетами.

В мае этого года Хуснуллин сообщил, что правительство РФ планирует изменить подходы к управлению в строительстве и упростить строительные процессы, для этого потребуется внести более 100 законодательных инициатив.