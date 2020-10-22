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Хуснуллин призвал не допустить удорожания новостроек после продления льготной ипотеки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство России ставит задачу не допустить роста цен на жилье в условиях продления льготной программы ипотеки, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На ближайшее время наша задача – не допустить роста цен, сформировать максимально предложение. Также продолжить работу по нормотворческой деятельности. Еще порядка 30 поправок в закон у нас находится в работе", - сказал Хуснуллин на заседании коллегии Минстроя РФ.

Он добавил, что внедрение BIM-технологий в России позволит снизить себестоимость строительства на 20%.

"Мы ведем работу по широкому внедрению BIM-технологии, Я считаю, что это одна из наших сегодня основных точек роста, при правильном подходе, при применении цифровых технологий управления себестоимость строительства можно снизить до 20%", - подчеркнул вице-премьер.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле этого года и должна была завершиться 1 ноября. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу до середины 2021 года.

Первоначальный лимит программы составлял 740 млрд рублей, летом он был повышен до 900 млрд рублей.

В августе размер первоначального взноса для получения кредита по программе был снижен с 20% до 15%. Изначально предельная стоимость жилья по программе не должна была превышать 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн рублей для регионов. В июне лимиты были повышены до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.

По оценке Минфина, к 1 ноября 2020 года планируется выдать около 268 тыс. кредитов на сумму 800 млрд рублей. Продление программы до 1 июля 2021 года позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей, в том числе 90 тыс. кредитов на 270 млрд рублей – в ноябре-декабре 2020 года.

Марат Хуснуллин

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