Ливни повредили культурный центр наукограда Циолковский в Приамурье

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Наукоград Циолковский в Амурской области планирует войти в нацпроект "Культура", чтобы получить 150 млн рублей на ремонт культурного центра, помещения которого оказались повреждены после череды сильных ливней.

Пресс-служба администрации Циолковского сообщает, что в здании 1961 года постройки, где помимо прочего размещен музей космодрома "Восточный", уже около 60 лет не проводился капитальный ремонт. После серии сильных ливней в культурно-досуговом центре наукограда начала протекать крыша, которую ремонтировали более пяти лет назад.

"Едва у подрядчика закончились гарантийные обязательства, кровля начала течь. Провели обследование, зафиксировали, что крыша находится в плачевном состоянии. У нас есть подтверждающее техническое заключение. В дожди мы отключаем свет в зрительном зале, потому что вода попадает на щитки с электричеством. Переживаем за сохранность экспонатов в музее", - отметила директор центра Елена Пациора.

Кровля протекает над помещениями, где расположен музей, за сценой в зрительном зале и в танцевальном зале.

Мэрия космограда приняла решение начать ремонт за муниципальные средства. Параллельно город попытается войти в национальный проект "Культура" и получить из федерального бюджета 150 млн рублей на реконструкцию.

"Решение принято о ремонте зрительного зала, о ремонте музея и кровли. Кровлю начнем ремонтировать в этом году. По музею у нас готов эскизный проект, разрабатываем сметную документацию и начинаем выполнять работы", - приводятся в сообщении слова главы Циолковского Сергея Левицкого.

Власти наукограда также готовят проектно-сметную документацию ремонта зрительного зала. Средства на него планируют заложить в бюджет 2021 года.

Циолковский - ближайший город к космодрому Восточный, который является градообразующим предприятием. Здесь проживают сотрудники космодрома, для которых строят микрорайон "Звездный".