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В Третьяковке начали эвакуировать экспонаты из-за протекшей крыши

В Третьяковке начали эвакуировать экспонаты из-за протекшей крыши
Вид на здание Третьяковской галереи на Крымском валу
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Все экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу закрыты из-за протечки крыши, которая произошла в результате сильного ливня в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе галереи.

"В Третьяковской галерее на Крымском Валу, 10 из-за сильного дождя произошла протечка крыши. В данный момент все посетители Новой Третьяковки выведены из залов, все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что "хранителем, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают всё необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства".

Всем эвакуированным посетителям, как уточнили в галерее, будут предоставлены бесплатные билеты для визита в музей в другой день.

В галерее уточнили, что для посетителей закрыты выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан", "Скульптор Александр Рукавишников", "Война", "Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

Западное крыло галереи работает в обычном режиме.

Как сообщили в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), в результате протечки пострадали экспонаты выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

Ранее телеканал сообщил, что в Третьяковской галерее "происходит экстренная эвакуация экспонатов, потому что протекла крыша".

Ливень в Москве

В среду столицу накрыл мощный ливень. Шквалистый ветер и сильный дождь после 14:00 наблюдались в юго-восточных районах Москвы. Так, в Текстильщиках ливнестоки не справлялись с потоками воды, было затруднено движения пешеходов на некоторых улицах. В центре Москвы к 14:30 дождь также усилился.

В метеобюро столицы уточнили, что дожди в столице не прекратятся минимум до 17:00.

Ранее Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до "желтого", неблагоприятные метеоусловия сохранятся до вечера среды.

Власти столицы из-за ухудшения погоды рекомендовали предприятиям общественного питания временно прекратить работу летних веранд.

Москва Третьяковская галерея

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