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Средний балл ЕГЭ в половине вузов РФ значительно вырос

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В этом году средний балл ЕГЭ поступающих в вузы вырос в половине высших учебных заведений страны, несмотря на особенности приемной кампании этого года, которая из-за пандемии проходила в удаленном формате.

"Предварительный анализ показывает, что более чем в 50% вузов средний балл ЕГЭ (поступивших в этом году - ИФ) студентов значительно повысился", - сказал в четверг на брифинге глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По его словам, в этом году у абитуриентов по-прежнему востребованы специальности в области информационных технологий - причем по этому направлению было увеличено количество бюджетных мест, и поступающие продемонстрировали хорошие средние результаты ЕГЭ. На втором месте оказались специальности, связанные со здравоохранением и медицинскими науками, а на третьем - с педагогикой и образованием.

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Абитуриенты проявляли интерес не только к ведущим вузам в Москве и Петербурге, но и к региональным университетам, отметили в министерстве. Глава Минобрнауки добавил, что во многом этому способствовало то, что в этом году региональные вузы получили дополнительные бюджетные места.

"Ситуация с коронавирусом отчасти оказала влияние на предпочтение абитуриентов в этом году. Но в этом году больше влияние на ситуацию с миграцией внутри страны оказало распределение бюджетных мест и их увеличение. Еще раз хочу обратить внимание, что впервые за многие годы мы существенно увеличили количество бюджетных мест, при этом значительная часть их была распределена среди региональных вузов", - сказал Фальков.

Тем не менее, по его словам, полная картина приемной кампании и распределение абитуриентов в разрезе регионов будут видны ближе к октябрю.

Между тем, 21 августа МГУ им. М.В.Ломоносова сообщил, что число поступающих в университет выросло по сравнению с прошлым годом на 16,6%, средний балл снизился на 0,8 балла до 82,48.

Минобрнауки РФ Валерий Фальков ЕГЭ

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