Акционер банка "Восточный" отказался от иска на 1,7 млрд рублей к экс-представителям Юниаструма

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области прекратил производство по иску акционера банка "Восточный" Марины Ушаковой о взыскании около 1,66 млрд рублей убытков с Артема Аветисяна и Аллы Цытович, представлявших в 2016 году Юниаструм банк (присоединен к "Восточному").

Александр Свинцов, представляющий в суде интересы Ушаковой, объяснил "Интерфаксу", что оппоненты по результатам судебной экспертизы провели сделку по обратной продаже банком "Восточный" спорных активов.

"Возврат средств "Восточному" означает фактическое признание оппонентами обоснованности иска Ушаковой. Учитывая факт возврата денег, доверитель принял решение отказаться от данного конкретного иска. Суд принял отказ от иска, в ходатайствах Цытович о повторной экспертизе и отводе эксперта - отказал",- отметил Свинцов.

По его словам, что возврат средств был проведен за счет кредита, полученного в "Восточном", поэтому основания и условия возврата денег подлежат отдельному анализу.

Третьими лицами к делу были привлечены ЦБ РФ, компания Evison (подконтрольна Baring Vostok) и "Финвижн Холдингс" (принадлежит Аветисяну, мажоритарий "Восточного").

Иск был подан Ушаковой в июне прошлого года. Производство по делу было приостановлено в ноябре 2019 года для проведения судебной оценочной экспертизы, которая была поручена ООО "Индустрия-Сервис" (Владивосток). Экспертное заключение поступило в суд в конце июня текущего года, оно, по утверждению истца, подтвердило убыточность спорных сделок.

Оппоненты заявляли ходатайство о назначении повторной экспертизы, представив отрицательные рецензии на проведенную оценку активов.

Требования истца были основаны на утверждении, что ответчики совершили заведомо убыточные сделки. В частности, речь шла о приобретении у компании "Бок Раша" (материнская компания Юниаструм банка, сейчас - "Финвижн".- ИФ.) миноритарных пакетов акций и долей в уставных капиталах других юридических лиц.

Кроме того, были выкуплены права опциона на увеличение доли участия в уставных капиталах данных компаний. Всего, как отмечал истец, с 23 июня по 13 июля 2016 года было совершено 15 таких сделок на сумму 1 млрд 658 млн 110 тыс. рублей.

Ранее в "Финвижн" Аветисяна "Интерфаксу" сообщали, что отдельные доли в ранее выкупленных у "Бок Раша" активов уже проданы в рынок с прибылью для "Восточного", другие - предъявлены к выкупу "Финвижн" в рамках пут-опциона.

Представитель компании подтверждал, что "Финвижн" в рамках пут-опциона выкупила у "Восточного" активы на 1,57 млрд рублей. Активы были выкуплены на кредит, привлеченный от самого "Восточного", он полностью обеспечен недвижимым имуществом, сообщал ранее РБК.

По данным ЦБ, на 12 ноября 2018 года Ушаковой принадлежало 2,26% уставного капитала банка "Восточный", Аветисяну (через "Финвижн") - 32,02% (с 18 июня 2019 года - 42%). На момент событий 2016 года, с которыми связан иск, Аветисян контролировал Юниаструм банк, а Цытович была председателем правления этого банка.

Банк "Восточный экспресс" завершил процесс присоединения Юниаструм банка в январе 2017 года. Собственники Юниаструма тогда получили около 40% в объединенном банке.

В мае прошлого года Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить колл-опцион "Финвижн" на 9,99% акций банка. Baring Vostok утратил контроль над "Восточным", спорные акции были списаны в пользу "Финвижн".