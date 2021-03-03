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Калви заявил, что Baring Vostok пока не планирует выходить из банка "Восточный"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Baring Vostok не планирует в ближайшее время выходить из капитала банка "Восточный", сообщил журналистам после очередного заседания суд основатель и старший партнер инвестиционной компании Майкл Калви.

"Мы, фонд, остаемся акционером банка, и у нас нет планов выходить из этого актива в ближайшее время", - сказал Калви, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Восточный" больше двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) владеет 41,63% капитала "Восточного", "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна - 42,01% капитала. Стороны заключили мировое соглашение только в конце октября 2020 года.

Сейчас так называемое "дело Baring Vostok" в отношении Калви и его коллег, которым вменяется хищение 2,5 млрд рублей банка "Восточный", рассматривается Мещанским судом Москвы. Никто из подсудимых вину не признает. Калви ранее связывал уголовное преследование партнеров инвестфонда с корпоративным конфликтом в банке "Восточный".

Банк "Восточный" по итогам 2020 года занял 37-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Baring Vostok банк Восточный Майкл Калви Мещанский суд Финвижн Холдингс Аратем Аветисян

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