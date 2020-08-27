Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Университетская клиника "Шарите" в Берлине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Он пояснил, что Россию интересуют доказательства предварительных диагнозов, изложенных клиникой, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite.

Иванов также подчеркнул, что Россия со своей стороны готова предоставить Германии экспертизы и исследования, проведённые после госпитализации Навального. Германия выразила готовность сотрудничать с российскими правоохранительными органами, сообщил представитель Генпрокуратуры.

Он также подчеркнул, что у Генпрокуратуры РФ нет данных, свидетельствующих о том, что в отношении Навального было совершено преступление.

"Несмотря на начатую еще 20 августа 2020 года доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", - заявил Андрей Иванов.

Он пояснил, что организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами.Ранее в транспортной полиции Сибирского федерального округа сообщали, что по факту госпитализации Навального начата доследственная проверка.