В аэропорту Томска заработала кофейня, где пил чай Навальный в день госпитализации

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Венская кофейня" в аэропорту "Томск", где 20 августа пил чай оппозиционный политик Алексей Навальный перед вылетом в Москву, работает в обычном режиме, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе воздушной гавани в пятницу.

"После организационных мероприятий кофейня работает в обычном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Перед вылетом он пил чай в кофейне томского аэропорта. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. К этим веществам относится ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно.