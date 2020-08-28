"Сахалинморнефтегаз" собрал разлившиеся на севере Сахалина нефтепродукты

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Оперативные службы "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочернее предприятие "Роснефти") ликвидировали последствия выхода нефтесодержащей жидкости на временно выведенном из эксплуатации трубопроводе Набиль - Катангли, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"С водной поверхности заводи полностью собрана нефтяная пленка, береговая линия убрана и обработана специальным сорбентом. Поврежденный грунт собран и вывезен для дальнейшей утилизации", - уточнили в "Сахалинморнефтегазе", добавив, что залив Набиль не был загрязнен.

Специалисты предприятия очищают трубопроводы от остатков нефтесодержащей жидкости и оценивают состояние транспортной системы для подготовки плана по ее ремонту, добавили на предприятии.

26 августа в Ногликском районе на временно выведенном из эксплуатации трубопроводе Набиль - Катангли был обнаружен выход нефтесодержащей жидкости. Площадь распространения на водной поверхности заводи составляла менее 0,2 гектара, уточняли в "Сахалинморнефтегазе".