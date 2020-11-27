СК проверит новую утечку нефти на трубопроводе Оха-Комсомольск

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку утечки нефти, которая произошла 25 ноября на трубопроводе Оха-Комсомольск (принадлежит ООО " РН-Сахалинморнефтегаз"), сообщили в управлении СКР по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

По предварительным данным, утечка началась из-за разгерметизации выведенного из эксплуатации нефтепровода, площадь загрязнения составила около 0.1 гектара. "В озеро Голое и реку Амур нефтепродукты не попали", - отметили в СК.

Нефтепровод уже перекрыли, утечку локализовали, идут работы по сбору и утилизации загрязнённого грунта.

ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" проинформировало министерство природных ресурсов Хабаровского края об утечке нефтепродуктов, сообщили в краевом правительстве.

"Проводятся плановые работы по выводу из эксплуатации нефтепровода, который не используется. В июле, когда произошла первая утечка, всем службам и федеральным ведомствам удалось оперативно скоординировать работу, что привело к минимизации нанесенного природе ущерба. К сожалению, инцидент снова повторился. Сейчас необходимо сделать все необходимое, чтобы оперативно устранить последствия. Росприроднадзор активно подключился к работе", - сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на Минприроды края.

Объемы утечки уточняются.

Последствия утечки устраняют специалисты АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" ("Экоспас") и ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", это больше 30 человек и 15 единиц техники.

Свои проверки по факту проведут приамурское управление Росприроднадзора и Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, утечка нефти произошла днем 25 ноября в районе 575-го км нефтепровода Оха-Комсомольск. По данным Ситуационно-аналитического центра министерства энергетики РФ, в результате инцидента нефть разлилась на площади 1 тыс. кв. метров, а "часть нефтепродуктов попала в озеро Голое и ручей Безымянный".

Как сообщали в четверг "Интерфаксу" в "РН-Сахалинморнефтегазе", при плановом осмотре выведенного из эксплуатации трубопровода (был построен в 1974 году и выведен из эксплуатации летом 2020 года) на территории Комсомольского района Хабаровского края был обнаружен выход нефтесодержащей жидкости (НСЖ) на площади около 0,1 га. Немного нефтепродуктов попало в ручей Безымянный, но там вовремя установили боновые заграждения и до озера Голого и до Амура нефть не дошла.

В июле 2020 года из-за отказа оборудования на трубопроводе "Роснефти" Оха-Комсомольск-на-Амуре произошел нефтеразлив. Экологи опасались, что нефтепродукты попадут в реку Амур, но "Роснефть" заявляла, что отказ на участке трубопровода был оперативно ликвидирован, трубопровод перекрыт, разлив локализован, и организован постоянный экологический мониторинг. После этого компания объявила, что из-за сделки ОПЕК+ временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках "РН-Сахалинморнефтегаза", который и эксплуатировал данный трубопровод. Уже в июле, по данным "Интерфакса", сахалинская "дочка" "Роснефти", добывавшая 1,5 млн тонн нефти в год, полностью остановила добычу на своих участках.

По данным Ростехнадзора, причиной июльской аварии на нефтепроводе стала коррозия металла.

Росприроднадзор по итогам внеплановой проверки по факту того разлива выявил 4 нарушения. В их числе отсутствие немедленного оповещения в установленном порядке органов государственной власти и местного самоуправления о факте нефтеразлива, а также об организации работ по его ликвидации и локализации. Также установлен факт загрязнения водных объектов в результате попадания нефтепродуктов после порыва магистрального нефтепровода, был зафиксирован и факт загрязнения земель, повлекший их порчу. Кроме того, было установлено, что компания не соблюдала требования по охране окружающей среды при сборе и накоплении отходов производства потребления в ходе работ по ликвидации последствий отказа нефтепровода. Ведомство выдало "РН-Сахалинморнефтегаз" предписания об устранении нарушений со сроком исполнения до 15 октября 2020 года.

В начале октября в Минприроды Хабаровского края со ссылкой на компанию сообщали "Интерфаксу", что "РН-Сахалинморнефтегаз" проведет рекультивацию земель, площадь загрязненного участка - 0,21 га, объем утечки оценивается в 120 тонн. По данным властей региона, в результате аварии нефть попала в устье ручья Голый и озеро Голое, что дало превышение ПДК по нефтепродуктам. Чтобы избежать дальнейшего разлива нефти, было установлено 443 боновых заграждения протяженностью около 4,5 км.