TikTok уже заблокировал призывы к передозировке антигистаминными

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сервис TikTok после обращения Роскомнадзора заблокировал в России видеозаписи, провоцирующие подростков на опасное употребление препаратов от аллергии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там сказали, что уже получили запрос российской службы о препарате "Бенадрил" и оперативно заблокировали контент, вызвавший претензии.

В компании также заверили, что полностью привержены обеспечению безопасности своих пользователей и сотрудничают с ответственными российскими органами власти в этом направлении.

В начале августа член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил запросы в Роскомнадзор и Росмолодежь о возможности блокировать на TikTok ролики с призывами поучаствовать в челлендже по по приему в больших дозах антигистаминного препарата "Бенадрил", чтобы вызвать галлюцинации. Депутат обратил внимание чиновников, что в тяжелых случаях передозировки последствия могут предотвратить только врачи, и только если к ним вовремя обратиться.

В Роскомнадзоре депутату ответили, что нашли призывы к челленджу на 20 страницах в TikTok и передали материалы Росмолодежи.

Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев сообщил, что эти ролики несут угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних" и их надлежит заблокировать.