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Десятки самолетов поднялись в воздух на учениях "Океанский щит"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Несколько десятков самолетов морской авиации РФ были подняты в воздух в ходе учений "Океанский щит", сообщило в субботу Минобороны РФ.

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"В рамках военно-морского учения "Океанский щит-2020" и мероприятий боевой подготовки выполнили одновременные вылеты 33 самолета, 15 вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты морской авиации Военно-морского флота", - заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, слова которого приводит министерство.

"10 противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана", - заявил Евменов.

"Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО", - сказал главком. Нарушений мер безопасности и Международных правил использования воздушного пространства не допущено.

Евменов заявил, что в ходе выполнения полетов экипажи морской авиации продемонстрировали высокий профессионализм, подтвердили боевую готовность к решению поставленных задач в любых районах мирового океана при любых условиях обстановки.

Минобороны РФ Океанский щит

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