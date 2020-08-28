Российские военные обнародовали кадры учений у границы с Аляской

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ обнародовало кадры военно-морских учений "Океанский щит-2020" в Беринговом море у побережья Чукотки, на которых российская подлодка осуществила пуск крылатой ракеты из подводного положения.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

На видео, распространенном в пятницу департаментом информации Минобороны РФ, показана подлодка в надводном положении рядом с другими российскими боевыми кораблями, очевидно, у побережья Чукотки. На других кадрах экипаж подлодки осуществляет погружение и учебный пуск крылатой ракеты.

Кроме того, на видео показана ракетная стрельба надводного корабля. На кадрах заместитель командующего Тихоокеанским флотом Денис Березовский докладывает главкому ВМФ РФ Николаю Евменову, который руководит маневрами.

В военно-морских учениях в районе Чукотки задействованы более 50 боевых кораблей и 40 самолетов, сообщил Евменов на видео. "Впервые мы здесь проводим столь масштабные учения", - сказал Евменов.

По словам главкома, в основном в маневрах участвуют силы Тихоокеанского флота, а также часть сил Северного и Балтийского флотов РФ.

"Теперь мы осваиваем эти арктические рубежи. И основная направленность учений приходится именно на Чукотку - и со стороны Тихого океана, и со стороны Северного ледовитого океана. Сектор Арктики - он российский сектор Арктики, он находится под контролем российских Вооруженных сил. И для экономического развития региона здесь наращиваются наши силы", - сказал Евменов.

Накануне в пресс-службе Тихоокеанского флота "Интерфаксу" сообщили, что в ходе учений атомная подлодка "Омск" и ракетный крейсер "Варяг" осуществили в акватории Берингова моря совместную стрельбу крылатыми ракетами по морской цели.

Кроме того, в ходе маневров на Чукотке береговые противокорабельные комплексы "Бастион" выпускали крылатые ракеты по мишени в акватории Анадырского залива.

По данным Тихоокеанского флота, в ходе учения подлодка "Омск" из подводного положения выпустила противокорабельную ракету "Гранит" по цели на расстоянии более 320 км. Крейсер "Варяг" произвёл пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", она поразила мишень на дистанции более 450 км.

Комплексы "Бастион" были доставлены на Чукотку большими десантными кораблями. Расчеты "Бастиона" произвели пуск двух противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по морской цели на дистанции более 230 км, сообщил в четверг Тихоокеанский флот.

11 августа Минобороны РФ сообщило, что в ходе учения два стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили перелет из Саратовской области на Чукотку в аэропорт "Анадырь". 14 августа военные сообщили, что Ту-160 вернулись с Чукотки в Саратовскую область.

12 августа Тихоокеанский флот сообщил, что российские военные впервые провели десантирование морских пехотинцев на Командорские острова в Беринговом море недалеко от морской границы с США.

Между тем экипажи нескольких американских рыболовецких судов сообщили береговой охране США, что обеспокоены тем, что заметили недалеко от себя несколько кораблей ВМФ России, сообщило накануне агентство Associated Press.