30 тысяч машин проехали по трассе "Таврида" за сутки после открытия

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Более 30 тысяч автомобилей проехали по трассе "Таврида" от Керчи до Севастополя за первые сутки после открытия рабочего движения, сообщил Минтранс РФ в субботу.

В ведомстве уточнили, что половина машин прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Данные были получены с помощью счетчика движения транспорта, установленного над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя.

Минтранс также сообщил, что с 20:00 мск 27 августа по 20:00 мск 28 августа по пятому этапу "Тавриды" проехало 15,3 тысячи автомобилей. Из них более 10 тысяч направлялись в сторону Севастополя, 4,9 тысячи - в направлении Керчи.

"До запуска рабочего движения по четырем полосам "Тавриды" весь этот транзитный поток шел через столицу Крыма (Симферополь - ИФ), перегружая городскую дорожную-уличную сеть", - отмечает ведомство.

27 августа президент РФ Владимир Путин в Крыму принял участие в открытии движения по построенным участкам "Тавриды" - ключевой магистрали полуострова. Глава государства за рулем президентского "Ауруса" проехал по одному из отрезков трассы.