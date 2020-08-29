30 тысяч машин проехали по трассе "Таврида" за сутки после открытия
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Более 30 тысяч автомобилей проехали по трассе "Таврида" от Керчи до Севастополя за первые сутки после открытия рабочего движения, сообщил Минтранс РФ в субботу.
В ведомстве уточнили, что половина машин прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Данные были получены с помощью счетчика движения транспорта, установленного над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя.
Минтранс также сообщил, что с 20:00 мск 27 августа по 20:00 мск 28 августа по пятому этапу "Тавриды" проехало 15,3 тысячи автомобилей. Из них более 10 тысяч направлялись в сторону Севастополя, 4,9 тысячи - в направлении Керчи.
"До запуска рабочего движения по четырем полосам "Тавриды" весь этот транзитный поток шел через столицу Крыма (Симферополь - ИФ), перегружая городскую дорожную-уличную сеть", - отмечает ведомство.
27 августа президент РФ Владимир Путин в Крыму принял участие в открытии движения по построенным участкам "Тавриды" - ключевой магистрали полуострова. Глава государства за рулем президентского "Ауруса" проехал по одному из отрезков трассы.
Трасса "Таврида"
Автомобильная дорога "Таврида" проходит от Крымского моста в Керчи до Севастополя. С ее появлением время передвижения по полуострову сократилось вдвое. Стоимость семи построенных участков дороги общей длиной 250,7 км составляет около 150 млрд рублей.
Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя (около 190 км) было открыто в конце декабря 2018 года, еще по двум - в июле 2020 года. 27 августа открыли участок от Симферополя до Севастополя.
Стоимость первой очереди восьмого, севастопольского, участка составит порядка 9 млрд рублей. Работы должны закончить до декабря 2021 года. Полное завершение строительства трассы запланировано на 2023 год.
Дорога станет федеральной, строится за счет средств целевой программы развития республики Крым и Севастополя.